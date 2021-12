Philip Akinyemi gba ìwé lọ rọọ́kún nílé nítorí àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ lójú òpó Facebook rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Osun

Iroyin kan n kaakiri pe ijọba ipinlẹ Ọṣun ti paṣẹ lọ rọọkun nile fun olukọ ileewe girama kan nipinlẹ naa, Ọgbẹni Akinyẹmi Phillip lori awọn agbejade kan to n fi sita loju opo facebook rẹ.

Iroyin ọhun ni ijọba ipinlẹ Osun ti paṣẹ lọ rọọkun nile fun okunrin naa, to jẹ olukọ nile ẹkọ girama Masifa Community Grammar School, to wa ijọba ibilẹ Ejigbo.

Gẹgẹ bii ohun ti a gbọ, ẹṣẹ kan ṣoṣo ti okunrin naa ṣe ni pe o maa n sọrọ, osi tun maa n fi awọn aworan lede loju opo Facebok ni atẹlẹyin fun ẹgbẹ The Osun Pregressives, TOP, eyii to jẹ abala kan ninu ẹgbẹ oṣelu APC, eyii igbagbọ wa pe wọn jẹ alatako si gomina Gboyega Oyetola to wa lori alefa lọwọlọwọ.