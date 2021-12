Ooni of Ife's wife: Kà nípa ìbẹ̀rẹ̀ ìyàwó Ooni Ife, Olórí Silekunola Moronke Náómì, Wòlíì tó di Ayaba Ile Ife

Iyawo Ooni Ogunwusi ti Ile Ife, Silekunola Moronke Naomi dédé ya awọn eniyan lẹ́nu ni Ọjọbọ tó kọja nigba to jade sori ayelujara lati kede pe oun ti fi àkọlé Olori ti ilu Ile Ife silẹ toun sì ti ń da ṣe iya ọmọ oun, Tadenikawo to si Olori awọn eniyan lo ku ti oun n jẹ bayii.

Nípa igbeyawo Ooni ati Silekunola

Ṣáájú ìgbéyàwó wọn lọdun 2018, Ooni fi oju olólùfẹ́ rẹ han to si ni oun ti ri aayo ọkan oun to si juwe rẹ gẹgẹ bii Woli. Asiko naa ni okiki arabinrin naa kan kaakiri agbaye tori àwọn eeyan n woye pe bawo ni Ojisẹ Ọlọhun to maa n ṣe awọn eto igbagbọ oniruuru pẹlu isẹ ami àti iyanu yoo ṣe yàn lati lọ fẹ Ọba to n b'òrìṣà to si n ṣe àṣà ilẹ̀ Yoruba.