Sexual enhancement drugs: Bẹ́ẹ̀ bá ń lo òògùn amú ǹkan ọkùnrin lè fún ìbálòpọ̀, àrùn rọpa rọsẹ̀ ń bọ̀ o! - NAFDAC

Ajọ to n boju to ounjẹ jijẹ ati lilo oogun oyinbo ni Naijiria, NAFDAC ti kilọ pe lilo oogun amu nkan ọkunrin le lati mu ori ololufẹ ya si idan ti wọn fẹ pa, o lee ja si arun rọpa rọsẹ tabi iku.

"Wọn gba ọna ẹburu ko awọn oogun yii wọ orilẹede ni. To ba jẹ pe wọn fi orukọ silẹ, awọn to n ṣe atawọn to n ta a ko ni maa ṣe ohun ti wọn n ṣe lawọn ile itaja, ori ayelujara ati loju popo".