J.A Adelakun Amona tete bo: Jésù yọ sí mi lẹ́nu iṣẹ́ ológun pé òun yóò sọ mí di olókìkí, ohun tó mú mi tayọ rèé

Ajihinrere J.A Adelakun gangan ni orukọ rẹ ṣugbọn ko sẹni to fẹrẹẹ mọ agba olorin ẹmi yii pẹlu orukọ rẹ bikoṣe "Amọna tete bọ" eyi tii ṣe akọle orin to sọ ọ di olokiki laye.

Ajihinrere Adelakun ṣalaye iru igbe aye to maa n gbe tẹlẹ ko to ba Ọlọrun pade to si bẹrẹ iṣẹ orin ẹmi ti awọn eeyan lee ka si ara awọn isọri orin ti kii ku lailai(Evergreen).