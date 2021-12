Retired head teacher disappears in Lagos: Bí ìyá tó lọ ṣàbẹ̀wò sí ọmọ rẹ̀ l'Ajegunle ṣe dàwátì

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Awọn mọlẹbi arabinrin kan to jẹ oṣiṣẹfẹyinti olukọni, Rachael Afolabi ni awọn ti wa ninu ibrubojo lẹyin ti wọn rii pe wọn ko ri i mọ nigba to lọ ṣe ibẹwo si ọmọ rẹ obinrin ni agbegbe Ajegunle, ipinlẹ Eko.

Gẹgẹ bi iwe iroyin PUNCH ṣe fi sita, ni ọjọ Kejidinlogun oṣu kejila ni Arabinrin Afolabi kuro ni agbegbe Orodu ni Ajegunle to si lọ si agbegbe Oluwa ni Ajegunle kan naa nibi ti ọmọ rẹ̀ n gbe.

Iroyin ni ẹni ọdun marunlelọgọta ni arabinrin naa to lọ fun ibẹwo ọhun pẹlu ọmọ rẹ obinrin mii.

A gbọ pe wọn gun ọkada ọtọọtọ amọ iroyin ni nigba ti awọn ọkada to gbe iya ati ọnmọ de agbegbe Tolu Medical Junction, wọn ya si ọna ọtọọtọ ni wọn o ba ri iyan agbalagba ọhun mọ.

Ọkọ ọmọ rẹ, Oladokun Babatunde sọ fun iwe iroyin Punch pe gbogbo akitiyan awọn lati ri iya yii ko tii so eso rere.

O ni "o ti ṣe diẹ to ti rẹ iya iyawo mi idi ti a si ṣe gbe wọn wa si Eko niyi lati ilu Oyo fun itọju to peye, o ti to oṣu mẹrin ti wọn ti wa nibi bayii".