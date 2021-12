2022 Prophecies: Àwọn ólọ́pàá Ghana kìlọ̀ fáwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run làti ṣọ́ ẹnu wọn nípa sísọ àsọtẹ́lẹ̀ fún ọdún 2022

wákàtí kan sẹ́yìn

Atẹjade naa tun ran awọn eeyan orilẹede naa leti pe ẹṣẹ nla ni labẹ ofin orilẹede naa lati gbe iroyin, gbọyisọyi tabi ọrọ to lee fa ibẹruboju tabi ipayinkeke sita.

Bakan naa lo jẹ ẹṣẹ nla lati gbe iroyin aṣinilọna tabi ofege to lee fa ikunsinu tabi pagidina iṣẹ awọn ajọ adoola ẹmi tabi to lee mu wahala ba igbayegbadun araalu.

"A wa rọ gbogbo ọmọ Ghana, paapajulọ awọn olori ẹsin lati ṣọ ọrọ ẹnu wọn paapaajulọ to ba niiṣe pẹlu sisọ asọtẹlẹ eleyii to lee fa wahala tabi awọn ohun to lee tigi bọ oju ẹtọ awọn araalu miran. "