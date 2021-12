Itunu Babalola's autopsy: Bàbá Itunu kọ èsì àyẹ̀wò òkú ọmọ rẹ̀ tí Cote d'Ivoire fi ráńṣẹ́

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Idile oloogbe Itunu Babalola ti wọn fi si atimọle lọna aitọ to si pada ku sinu ẹwọn lorilẹede naa ti ni nkan ti wọn kọ sinu esi ayẹwo iku to pa ọmọ wọn.

Baba Itunu, Ọgbẹni Abayomi Babalola ṣalaye pe lootọ daadaa ti ileeṣẹ to n boju to ọrọ awọn ọmọ Naijiria to wa nilẹ okere ati adari wọn, Abike Dabiri Erewa n ṣe.