Dog eat man's private part: Bí Àjá ṣe bu ǹkan ọmọkùnrin èèyàn kan jẹ ní Calabar

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Gẹgẹ bi awọn ara adugbo yẹn ṣe sọ ọ, olowo aja yii, Ani Offiong to wa lati agbegbe Ikoneto ni ijọba ibilẹ Odukpani ti mu ọti yo gidi nigba to si pada si ile rẹ to n ta gọọgọọ, o gbagbe lati ti ilẹkun.

"Ni ọkan lara awọn aja rẹ to gboorun igbẹ to si dun mọ ọ nimu ba wọle to si lọ jẹ igbẹ. Ni aja ba tun ri nkan ọmọkunrin Ani Offiong afi hamm, to gbe e hanu to si jẹ ohun naa bii pe ara igbẹ to n jẹ ni.