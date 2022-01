Celebrities 2022 greetings: Wo bí àwọn gbajúmọ̀ tí ẹ̀ fẹ́ràn yìí ṣe tẹ̀ẹ́ wọ́nú ọdún 2022 àtí ohun t'Ọ́lọ́hun gbé wọn borí

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Wọn o ṣe eyi lasan, ọpọ wọn lo tu aṣiri ohun toju wọn ri lọdun to kọja gẹgẹ bi idi ti wọn fi n dupẹ.

Diẹ lara awọn to n ki awọn ololufẹ wọn ku ọdun niyi pẹlu oniruuru fọto ti wọn fi bẹrẹ ọdun tuntun ati ọrọ ti wọn fi ranṣẹ si awọn ololufẹ wọn.

Queen Salawa Abeni

Gbajugbaja agba olorin obinrin Queen Salawa Abeni fi fidio sita lati dupẹ lọwọ Ọlọrun ati to fi ki awọn ololufẹ rẹ.

O dupẹ lọwọ awọn eeyan fun atilẹyin wọn la ọdun 2021 ja to si gbadura pe Ọlọrun yoo maa bukun fun wọn.

O n dupẹ pe ati oun ati awọn ololufẹ rẹ jọ la ọdun 2021 ja wọ ọdun 2022 to si gbadura pe ọdun 2022 yoo mu ọpọ sii wa.

Funke Akindele

Gbajugbaja oṣere ti ọpọ mọ si Funke Akindele ki awọn ololufẹ rẹ pẹlu aworan ati ọrọ ikini ku ọdun tuntun to kọ soju opo rẹ.

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Mercy Aigbe to fi fidio anura idupẹ rẹ soju opo rẹ kọ ọrọ le e lori pe niwoyi ọdun to kọja oun n la ipenija nla kọja to dẹru ba ẹmi oun. "Mo sunkun lai le dakẹ, mo bi Ọlọ́run lẹjọ ti mo si n bere pe o ṣe le jẹ emi.