Gomina Wike fi òfin de iṣẹ́ aṣẹ́wó, Night Club, kátàkárà alẹ́ àti àwọn nkan míràn

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Ninu ọrọ to ba awọn eniyan ipinlẹ Rivers sọ fun ọdun tuntun lo ti kede pe ko gbọdọ si kara-kata ni alẹ mọ, to fi mọ awọn aṣẹwo to n duro ni ẹ́gbẹ́ titi, paapaa ni awọn adugbo bii Abacha road ati awọn opopona to yi i ka bi Casablanca.