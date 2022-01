Yọmi Aliyu tó jẹ́ agbẹjọ́rò Oloye Sunday Igboho ti sọ̀rọ̀sókè lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Koiki àti Pelumi Olajengbesi pé ó tó gẹ́!

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Lori edeaiyede to n waye bayii lagbo awọn ajijagbara fun Yoruba nation, agbẹjọro fun Sunday Igboho, Yọmi Aliyu ti sọ pe eekan aṣiwaju ipe fun idasilẹ orilẹede Yoruba labẹ aṣia Yoruba Nation, Oloye Sunday

Igboho ko fi iṣẹ ran ẹnikẹni to ba n sọ ohunkohun fun araye gbọn bayii labẹ iboju pe ọrọ ti Oloye Igboho fi ran oun sawọn eeyan ni kan n parọ lasan ni.

Amofin agba Yọmi Aliyu SAN, ṣalaye ninu atẹjade kan to fi sita pe ko si ẹnikẹni to lee gbẹnusọ fun Oloye Sunday Igboho ju awọn tawọn jẹ agbẹjọro rẹ lọ.

Gẹgẹ bi o ṣe sọ, alaye naa ṣẹlẹ nitori iroyin kan to jade sigboro aye pe amofin Pẹlumi Ọlajẹngbesi to jẹ agbẹjọro fun awọn eeyan mejila ti wọn ko nile Sunday Igboho.

New year prayers: Gbọgbọọgbọ lọwọ́ n yọ ju orí, gbogbo wa laó yọ ju ọ̀tá wa lọ

Amofin Agba Ymi Aliyu sọ pe, ati Koiki to n pe ara rẹ lagbẹnusọ Sunday Igboho ati amofin Pẹlumi Ọlajengbesi to ni oun kọwe fi iṣẹ gbigba ẹjọ rẹ ro, ko si eyikeyi to laṣẹ lati gbẹnusọ fun Sunday Igboho ninu wọn.