Ọwọ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ogun tẹ Wasiu Eluyẹra tó fẹ́ pa ìyàwó rẹ̀ tẹ́lẹ̀ nítorí pé ó lóyún

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Alukoro ajọ ọlọpaa ipinlẹ Ogun, DSP Abimbola Oyeyemi ninu atẹjade kan to fi sita lọjọ Aje sọ wi pe afurasi naa ni o ti fi igba kan ri fẹ Bola Taiwo sile gẹgẹ bi aya ki ipinya to de si aarin wọn to si ti fẹ iyawo miiran to n gbe pẹlu rẹ