Bello Turji: Afurasí balógun ajínigbé tó n ni ìpínlẹ̀ Zamfara lára

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Òdú ni orukọ Bello Turjii, kii ṣe aimọ fun gbogbo awọn to n gbe ni Ariwa orilẹ-ede Naijiria.

Ọpọ eeyan lo n sọ pe Turji ni balogun to wa lẹyin awọn iwa ọdaran to n waye ni Iwọ-oorun Ariwa Naijiria.

Lọjọ Iṣẹgun, iroyin jade pe Bello Turji ti yọnda ara rẹ fun ijọba, to si ti tu eeyan bi mẹrindinlọgọta to jigbe lati ile wọn tabi loju popo silẹ.

Nibo lo ti wa?

"Eeyan daadaa ni baba rẹ, to si n gbe ni alaafia pẹlu awọn aladugbo rẹ ni agbegbe Shinkafi."

Gẹgẹ bi olukọ naa ṣe sọ, gbogbo mọlẹbi Bello lo sa fun-un, nitori wọn ko fẹran tabi faramọ iru iṣẹ buruku to n sẹ.

New year prayers: Gbọgbọọgbọ lọwọ́ n yọ ju orí, gbogbo wa laó yọ ju ọ̀tá wa lọ

Koda, "nitori iwa ọdaran to n hu ni baba rẹ ṣe ko kuro ni ilu abinibi rẹ, Kura, to si kọkọ lọ si Kano, ko tun to o fi ipinlẹ Jigawa ṣe ibugbe.