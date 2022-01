Ọwọ́ Ọlọ́pàá ti tẹ̀ Obìnrin ọlọ́pàá tó kí ọwọ́ ọmọ tó ń gbé pẹ̀lú rẹ̀ bọ omi gbígbóná nítorí pé o jí ẹran jẹ lásìkò ọdún Kérésìmesì

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

látàrí pé ó jí ẹran ọdún kérésìmesì jẹ.Arábìnrin ọlọ́pàá náà tí orúkọ rẹ ń jẹ́ Ruth ni ó dá bàǹtẹ́ ìyà fun ọmọ mọlẹbi rẹ to n jẹ Miracle ti igbe ẹkun rẹ si ta awọn ara adugbo ni olobo ti wọn si fi to agọ ọlọpaa ilu Dutse leti Alukoro ajọ ọlọpaa Josephine Adeh jẹrii si pe Ruth ti wa ni ahamọ awọn ọlọpaa ti iwadii si ti n lọ lori ọrọ naaRuth to n gbe ni agbegbe Dutse Alhaji ni olu ilu ilẹ wa FCT ni iroyin fi ye ni wi pe o ka Miracle nibi ti o ti n ji ẹran ninu pọọtu ọbẹ ni aisun ọdun keresimesi ku ọla to si fi ibinu so ọwọ rẹ mejeeji to si ko sinu omi gbonaAwọn ara adugbo ti wọn gbọ igbe ẹkun rẹ ni wọn gbe lọ si ile iwosan jẹnẹra kubwa