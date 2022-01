Covid-19 Quarantine: Kí ní ohùn tó sún àwọn ará ìlú kàn máa ṣé pàṣípààrọ̀ oúnjẹ pẹ̀lú fóónù?

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Ọkan ninu awọn fidio yi safihan olugbe kan to n fi ẹrọ idaraya Nintendo fi parọ indomie ati puff puff.

Wọn ni nkan ti n pada si tọjọ atijọ to se pe pasiparọ lawọn eeyan fi n seto karakata.

O tó ìdá méjì àwọn ènìyàn àgbáyé to wà nínú ewu àìsàn ibà

Ọkan lara awọn ilana ati igbesẹ ijọba yi ni iru ọkan to sẹlẹ sawọn olugbe Mingde 8 Yingli tawọn alasẹ sadede sọ fun loruganjọ pe ki wọn kuro lọ si ibudo iyasọtọ.

Ajakalẹ yi jẹ eleyi to buru ju ni China lẹnu osu meloo kan sẹyin ti China n gbero lati mu ajakalẹ yi dopin.

Ireti ijọba China ni pe awọn yoo ribi mu dopin ki ọdun osupa oju ọrun wọn to waye ati saaju idije Olympics to yẹ ko waye ni Beijing losu to n bọ.