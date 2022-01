Sanwo-Olu: Gbogbo àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí kò bẹ̀rẹ̀ sáà ètò ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ kẹrin oṣù Sẹẹrẹ la ó ti pa

Adari ẹka to n ri si ikẹkọọ to poju owo, Abiola Seriki-Ayẹni ninu atẹjade kan ni ìjọba koju oro sí àwọn to n kọti ọgbọin si aṣẹ ìjọba.