Yoruba traditional burial rites: Dapo Abiodun da àṣà nù pẹ̀lú òfin ó ni ẹbí Ọba lè sin òkú Ọba bó ṣe wù wọ́n

Gomina ipinlẹ Ogun, Dapo Abiodun ti tọwọ bọ iwe abadofin kan to faaye gba ilana tuntun lori igbesẹ lati yan Ọba ati ijoye ati igbesẹ isinku wọn bi wọn ba jẹ Ọlọrun nipe.

Iwe abadofin naa ni Gomina tọwọ bọ loju awọn to dabaa ofin tuntun naa - Awujale to jẹ Ori Ade ilẹ Ijebu, Oba Sikiru Adetona; Olu ti ilu Ilaro, Oba Kehinde Olugbenle; Akarigbo ti ilẹ Remo, Oba Babatunde Ajayi.

Gomina Dapo Abiodun ni o pọndandan lati boju wo ofin to ti wa nilẹ lati ọjọ yii tori pe ipinlẹ Ogun ko le tẹsiwaju lati maa faaye gba ofin to ti gbo lati aye atijọ to si n ṣe lodi si ẹtọ awọn Ọba yii ati ohun ti ipinlẹ naa duro fun.