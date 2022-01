Sanya Adegbaye blind Yoruba teacher: Orí kí ojú mi lè là ni gbogbo owó Kòkó bàbá mi run sí

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Ọgbẹni Sanya Adegbaye jẹ eeyan to ni ipenija oju ti ko lee riran amọ ti awọn aṣeyọri rẹ laye ti jẹ ohun iwuri fun ọpọlọpọ.

Ọgbẹni Sanya ti kẹkọọ gboye ninu imọ ede Yoruba bayii to si tun ti goke di olukọ ede Yoruba to dantọ lori ayelujara.

Sanya sọ fun BBC Yoruba pé ohun to ba le mu oun ka iwe de ile ẹkọ giga fasiti, oun mọ pe ibi kan ṣi wa ti oun n lọ to ju ibi to wa bayii lọ.