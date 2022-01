Mummy G.O: Ẹni tí ìwàásù mi kò bá tẹ́ lọ́rùn, kó ju bíbélì sọnù

Ajihinrere obinrin Funmilayo Adebayo, ti ọpọ mọ si Mummy GO ti sọ pe lootọ ni oun ti kọkọ lo ẹgbẹrun ọdun din mẹwaa nigba ti oun kọkọ wa sile aye ki oun to pada wa lati ṣe atunṣe iwa ibi to ti wu sẹyin.