Abisayo Fakiyesi breast cancer survivor: Mo dédé rí ẹ̀jẹ̀ ní orí ọmú mi, mo ti ní bó tilẹ̀

O ṣalaye fun BBC Yoruba ninu ifọrọwerọ kan bi o ṣe jẹ iyalẹnu pe o ri i bori lẹni to ti gbagbọ pe iku ni yoo gbẹyin oun gẹgẹ bo ṣe gbẹyin iya rẹ to ni aisan kan naa.

Bakan naa, nigba ti ọna ati rii daju pe o bori aisan yii lootọ di lyin ti wọn ti ge ọyan apa osi rẹ, o ni lati ya ẹnu sọrọ ni ibi iṣẹ rẹ ti wọn si dide iranwọ fun un ati iranwọ to ri gba lọdọ awọn ẹbi ati ọrẹ rẹ to fi mọ awọn ẹlẹyinju aanu.

Aisan yii kan naa lo pa iya rẹ nigba to wa lẹni ọdun mẹtalelaadọta ti Abisayo si jẹ ọmọ ọdun mẹẹdogun nigba naa.

Ko tilẹ mọ pe bi oun ṣe kere to nigba naa, aisan ọhun le wa oun naa kan ti yoo ko o.

Iranwọ awọn ẹlẹyinju aanu lo fi ribi lọ si orilẹede India to si ba idunu pada bọ tori wọn ba a ṣe to ri ọyan mii gbe si apa osi rẹ nile iwosan to lọ ni India.