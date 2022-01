Tinubu's presidential race 2023: Ìdí tí ẹgbẹ́ Afenifere kò ṣe ní ṣe àtìlẹ̀yìn fún Asiwaju Tinubu lọ́dún 2023 nìyí

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Ki ni Ilana Ọmọ Oodua sọ?

Ẹgbẹ yii ti Ọjọgbọn Banji Akintoye n dari sọ pe to ba jẹ torii pe awọn jọ jẹ ọmọ Yoruba, ko difa tori kii ṣe Tinubu nikan ni ọmọ Yoruba ti yoo gbe igba ibo aarẹ "amọ ati tinubu ati gbogbo awọn ọmọ Yoruba to ku tawọn naa gbe igba ibo aarẹ, a n sọ fun wọn pe O.Y.O ni wọn wa o!".

Ni ti awọn ẹya Igbo, o ni ko si nkan to kan ẹgbẹ Ilana Ọmọ Oodua amọ gbogbo ọmọ to ba loun fẹ gbe apoti aarẹ, ko ma ka wa mọ ara rẹ rara.

Marxwell ni awọn ọmọ Naijiria to wa loke okun, Naijiria ni ko jẹ ki wọn pada wale to si jẹ pe "ilẹ baba wa leleyii, awọn ọmọ larubawa wa n paṣẹ fun wa nibi bayi lori gboogbo nkan taa ni ati taa n ṣe, iya yii ti to gẹ".

O ni ni ibamu pẹlu ofin awọn n wa ọna lati da eto idibo duro lawọn ipinlẹ to wa ni ilẹ Yoruba to si fi mọ ofin ibilẹ ati ti oke okun ni awọn yoo lo lati fi da gbogbo eto idibo duro nilẹ Yoruba.

Agba ilẹ Yoruba mii to fi ipinlẹ Ondo ṣe ibugbe, alagba Seinde Arogbofa ni tirẹ sọ pe o yẹ ki ọmọ Yoruba ronu nipa awọn nkan to kan wọn gbọngbọn na.

O ni nigba ti akoko ba maa fi sunmọ, o le to ọmọ Yoruba mẹwaa ti yoo dide. O ni ki wọn ni suuru lati to ilu tori awọn ẹya Hausa to lugọ to n wo awọn lee gbe igbesẹ ati gba a mọ wọn lọwọ.