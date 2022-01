Ondo student dies: Ọmọ ọduń 16 ni Ojo tó kú ikú òjijì ní kíláàsì

Akẹkọọ kan ni ipinlẹ Ondo, Emmanuel Ojo ni o ti ku iku ojiji lẹyin to fori gbalẹ nibi to ti n ba awọn akẹgbẹ rẹ ṣere nille ẹkọ CAC Grammar School Akure.

Iroyin ni Ojo to jẹ ọmọ ọdun 16 farapa lẹyin to fori gba ogiri lẹba oju ferese to si tubọ fori naa ṣubu lulẹ.