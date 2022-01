Nasarawa Rape: Ọwó ọlọ́pàá Nasarawa tẹ arákùnrin ẹni ọdún 43 tó fipá bá ìyá arúgbó lo pọ

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Dan'asabe Eddo, to jẹ ọmọ bibi Kaduna ni afurasi taa n wi yi to si n gbe labule Garaku nijọba ibilẹ Lokongo.

"Wọn fẹsun kan an pe o fipa wọ ile arugbo ẹni ọdun ọgọrin to n da gbe ile yi to si fipa ba lajọsepọ''