Bola Tinubu: Ki gan an ló mú kí awuyewuye pọ̀ lórí ìkéde èròngbà Tinubu láti du ipò ààrẹ Nàìjíríà?

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Ninu alaye eleyi taa fẹ se agbeyẹwo rẹ, ohun to foju han sawọn eeyan ni pe Bola Tinubu jẹ odu lagbo oselu ati pe erongba rẹ lati du ipo aarẹ kii se tuntun.Saaju asiko yi lo ti han gbangba si awọn eeyan pe gbogbo igbiyanju Tinubu nipa bo ti se pẹka bi iroko ko ju pe o fẹ jẹ aarẹ Naijiria.Lasiko to se abẹwo si aarẹ Buhari lati lọ sọ fun pe oun fẹ dije aarẹ, o sọ ọrọ yi pe ọjọ ti pẹ toun ti n gbero lati jẹ aarẹ.Bayi ti asiko wa n sunmọ bọ, ki lo n fa awuyeweuye saaju ki ipolongo tiẹ to bẹrẹ?Idi ti awọn kan ko fi fẹ Tinubu?Ni isọri awọn to n Tinubu ko yẹ ni aarẹ orisi ni wọn.Ninu wọn la ti ri awọn to sọ pe ikede Tinubu lati jẹ aarẹ da bi ẹni pe o dalẹ awọn ẹya kan ni Naijiria to se pe asiko ti wọn ni lati jẹ aarẹ.Egbẹ idagbasoke awọn ọmọ ilẹ Igbo Ohanaeze Ndigbo wa lara awọn taa n wi yi.Ninu awọn to kede pe awọn fẹ du ipo aarẹ, Tinubu nikan ni wọn sọ pe erongba rẹ le da Naijiria ru.Wọn ni erongba rẹ ko dun mọ Ọlọrun ninu nitori naa ko le de ori ipo naa.Ni isọri mii la ti ri awọn to jẹ ẹya Yoruba kanna bi ti Tinubu ti wọn tako erongba rẹ.Awọn wọn yi pin si orisi meji.Akọkọ lawọn to sọ pọnbele pe OYO ni Tinubu wa pẹlu erongba rẹ. Afẹnifẹre wa ninu isọri yi.Awọn miran bi Ilana Omo Oodua tilẹ sọ pe awọn ko ni gbe lẹyin oloselu kankan nitori pe ohun tawọn fẹ ni atunto orileede Naijiria eleyi ti yoo mu ki ẹya Yoruba ya sọtọ ti wọn yoo si da ijọba ara wọn se.Bawọn wọn yi ti se n sọ ti wọn lawọn kan loju opo ayelujara paapa awọn ọdọ n sọ pe yiyan Tinubu si ipo aarẹ yoo dabi ẹni pe arugbo nikan lo le da ijọba se ni Naijiria.Lọdọ awọn taa n wi yi,fifi Tinubu rọ po Buhari yoo da bi ẹni pe a n fo lati ibi kan ta si n ba soju kannna.Ewẹ awọn mii tilẹ sọ pe awọn iruju kan to so mọ Tinubu lọwọ yi paapa nipa ọjọ ori rẹ ati ọna to se gba ri owo rẹ jẹ nkan tawọn ko le tori rẹ gbe lẹyin rẹ lati di aarẹ Naijiria.Bi ẹ ba ti n gbọ ọrọ nipa Bullion Van ati ibeere miran nipa Tinubu awọn wọn yi lo n sagbatẹru aatako Tinubu pe awọn ko fẹ nipo aarẹ Naijiria.Awọn ipenija mii wo ni Tinubu tun le kojuIpo aarẹ Naijiria jẹ ipo ẹlẹgẹ paapa nipa ohun tawọn eeyan a maa wo lati fi dibo fun oloselu kankan.Ninu rẹ la ti ri ọrọ ẹya ati ẹsin.Esin paapa jẹ eleyi to le se alatako fun Tinubu saaju ko to le bẹrẹ ipolongo rẹ.Musulumi lati apa iwọ oorun Guusu Naijiria ni Tinubu.Bi o ba fẹ se aseyọri ninu idibo 2023, yoo ni lati mu igbakeji aarẹ lati ilẹ́ Ariwa Naijiria fun itẹwọgba awọn eeyan ibẹ.Amọ o tun gbọdọ wo iru igbakeji ti yoo yan nitori aarẹ to jẹ musulumi kii saba se daada lọdọ awọn oludibo paapa to ba mu igbakeji ẹlẹsin kanna pẹlu rẹ.Fun idi eyi, Tinubu ni lati mu igbakeji to jẹ Kristẹni lati ilẹ ariwa.Eleyi le fun ni isoro nitori pe awọn eeyan ariwa kii foju ree wo oludije ti kii ba se musulumi.Ọrọ Tinubu ati Osinbajo Bola Ahmed Tinubu jẹ baba isalẹ fun ọpọ oloselu ni Naijiria.Ninu wọn ni igbakeji aarẹ Yemi Osinbajo.Lasiko ti Tinubu jẹ Gomina nipinlẹ Eko lọdun 1999, o yan Osinbajo sipo Kọmisana eto idajọ.Osinbajọ to pada wa di igbakeji aarẹ kii ko iyan Tinubu kere sugbọn ti ọrọ to n lọ lode pe o fẹ du ipo aarẹ ba fi le jẹ ootọ, Osinbajo ati baba isalẹ rẹ yoo jijọ bọ sokoto kanna.Osinbajo ko to Tinubu lọjọ ori ko si ni koju ipenija ọrọ pe bawo lo se ko ọrọ rẹ jọ bi ti Tinubu.Ohun ti yoo kan jẹ ipenija ni pe o le ma ta ewe ta egbo de awọn ibi ti yẹ lati le fi ri ibo awọn ara ilu bi ti Tinubu.Titi di igba ti a o fi gbọ pe Osinbajo kede erongba rẹ, a o ni le sọ ju bayi lọ nipa iru ikoju ti yoo le se fun Tinubu fun tikẹẹti ẹgbẹ oselu APC fun ipo aarẹ.Ki lawọn alatilẹyin Tinubu n sọJagaban Borgu, gẹgẹ bi wọn ti se n pe Asiwaju Bola Tinubu, jẹ oloselu kan to ni ọpọ alabase ati ololufẹ́.Pupọ awọn to n se ipolongo Tinubu bayi a maa jẹri si pe o ti se wahala pupọ fun isọkan Naijiria tori naa asiko to bayi lati jẹ ko dipo to ga julọ ni Naijiria.Fonran fidio kan taa ri loju opo ayelujara safihan agbaọjẹ oloselu nii Rasidi Ladoja to sọ pe aburo oun ni Tinubu nitori naa ko nilo lati beere ki oun to satilẹyin fun.Kaakiri to fi de ori awọn oloselu lati ilẹ ariwa ninu ẹgbẹoselu APC ati awọn ẹgbẹ miran la ti ri awọn to n sọ pe Tinubu yẹ lẹni taa yn sipo aarẹ.Koda Gomina ipinlẹ Oyo sọ pe oun ro daada si Tinubu sugbọn oun to dara julọ loun n fẹ fun Naijiria.Laarin awọn to jẹ anfaani ipo kan tabi omiran lọdọ Tinubu , ohun ti wọn n sọ ni pe alatilẹyin ati oluranlọwọ to n gbe awọn eeyan dide ni Tinubu.Wọn a maa tọka si iye oloselu to lorukọ ti Tinubu ti fa soke bi Minisita Babtunde Raji Fasola,Igbakeji aarẹ Yemi Osinbajo,olori ile asojusofin Femi Gbajabiamila,Minisita Rauf Aregbesola ati bẹẹ bẹẹ lọ.Koda wọn a maa sọ pe bi kii ba se ti atilẹyin Tinubu, aarẹ Buhari ko ba ma de ori ipo aarẹ.Labẹ eleyi, ibeere kan taa fi kadi apilẹkọ yi ni boya aarẹ Buhar yoo gbaruku ti Tinubu lati fi sẹsan atilẹyin to fun saaju.Abi Yemi Osinbajo ti aarẹ Buhari ti n ba sisẹ pọ lati nkan bi ọdun mẹjọ din diẹ ni aarẹ yoo yan laayo?Idahun si ibeere yi ni yoo tọka ibi ti adaghba yoo rọ si nipa ẹni ti yoo jawe olubori gẹgẹ bi oludije ti yoo ri tikẹẹti ẹgbẹ oselu APC gba bo ba ya.