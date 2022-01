Wukari monarch death: Kí ló ṣẹ́lẹ̀ sí àwọn ẹ̀ṣọ́ ọba tó fi ẹṣin gbé òkú ọba wọn wọ inú igbo lọ?

Ni opin ọsẹ to kọja ni wọn pari gbogbo aṣekagba eto isinku oloogbe ọba Aku-Uka ti ilu Wukari, Ọjọgbọn Shekarau Angyu Masa-Ibi ni ipinlẹ Taraba amọ iroyin iru eto isinku ti wọn ṣe ṣi n fa ori ayelujara ya nitori awọn nkan aṣa ati iṣẹṣe ti wọn dan wo eyi to n kọ agbado haa si gbogbo eeyan lẹnu.

Ọdun marundinlaadọta ni Ọba ẹni ọdun marundinlaadọrun naa lo lori oye ko to dagbere faye ninu oṣu Kẹwa ọdun 2020 amọ ibeere nla ti awọn eeyan n beere ni nipa ẹlẹṣi to sin oku ọba naa wọ inu igbo lọ nibi ti wọn ti sin in ni ilana aṣa ibilẹ wọn.