Alao Akala: Àwa àti ìjọba ìpínlẹ̀ Oyo la jọ ń ṣèpàdé, ohun tí mọ̀lẹ́bí sọ gangan rè

18 Sẹ́rẹ́ 2022

Ẹbi gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ to ṣalaisi, oloogbe Otunba Adebayo Alao-Akala ti ni iroyin eto bi isinku oloogbe naa yoo ṣe waye to gba ori ayelujara kan kii ṣe ọwọ awọn lo ti wa pe ahesọ ọrọ lasan ni.

Atẹ́jade naa ka bayii pe: Gẹgẹ bii gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ ri, Otunba Adebayo Alao-Akala yoo gba eto isinku to ni iyi latọd ijọba ipinlẹ tori naa, ijọba n lọwọ si gbogbo eto isinku rẹ.

ifọrọjomitoro ọrọ ṣi n lọ lọwọ a o si fi gbogbo eto ti a ba la kalẹ fun eto isinku to ni iyi to gbogbo ara ilu leti bi asiko ba ti to".