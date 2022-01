Mínísítà fí ìkìlọ síta lẹyìn tí òjò àrọ̀rọ̀dá àti àrá sán pa èèyàn 82

wákàtí kan sẹ́yìn

Eeyan mejilelọgọrin ti padanu ẹmi wọn ninu isẹlẹ omiyale ati ara sisan to ba ojo arọrọda wa lorileede South Africa.

Minisita feto ajumọsepọ ijọba ati ọrọ ibilẹ lorileede naa, Nkosazana Dlamini Zuma lo fidi ọrọ yi mulẹ lasiko to n parọwa si araalu lati sọra se lasiko ti wọn n koju iyipada oju ọjọ yi.

Ninu atẹjade kan to fi sita, Minisita naa salaye pe ''ojo to n rọ larọrọda yi n lapa lara awọn ileto wa lọna ti ko da nitori eeyan mejilelọgọrin lo ti padanu ẹmi wọn nipasẹ pe omi gbe wọn lọ tabi ti ara san pa wọn''

O tẹsiwaju pe ''ko si ẹni to ko nifẹ si ojo nitori a maa se iranwọ nipa kikoju ipenija aisi omi lawọn apa ibi kan lorileede wa.O se ni laanu pe arọrọda ojo to waye ti se akoba lọpọ ibi to si se idiwọ fun lilọ ati bibọ awọn eeyan''.