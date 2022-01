Abuja rice pyramid fact check: Ẹ̀ka àṣewádìí BBC ti tú isu dé ìsàlẹ̀ kòkò ìrẹsì gogoro tí Ààrẹ Buhari ṣe ìfilọlẹ̀ rẹ̀

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Fídíò kan tó tan ká orí ayélujára eyi to safihan bí wọn ṣe to ọpọlọpọ apo irẹsi lórí ara wọn pẹlu pako kii ṣe tí ibi tí Ààrẹ Buhari ti ṣe ifilọle irẹsi gogoro lọjọ Iṣẹgun ni Abuja.

Aworan apo irẹsi ti wọn to sori pako jẹ eto kan to waye ni ipinlẹ Ogun ni iha Guusu-Iwọ Oorun Naijiria.

Amọṣa iwadii fihan latọwọ ẹka aṣewadii BBC ni Naijiria ti wọn lo aapu kan ti wọn fi n ṣewadii asiko ti wọn ya aworan pe aworan naa to ṣẹṣ tun tan ka ori ayelujara bi wọn to irẹsi gogoro sori pako wa lati ibi eto ti ijọba ipinlẹ Ogun ṣe.

Awọn eeyan kan lo pin aworan naa sori ayelujara paapaa loju opo Facebook ati WhatsApp lati ṣe keeta eto irẹsi gogoro ti ijọba apapọ ṣe ifilọlẹ rẹ eyi to wa lati awọ́n agbẹ to janfani akanṣe eto Banki apapọ Naijiria, "Anchor Borrower Programme".

"Lauretta Onochie, too ba pin fidio ir tan lori irẹ́si gogoro tan koo gbe Buhari l ibi ti awọn irẹsi naa wa kẹ jọ lọ ra a. Ohun ti wọn kọ sori fọto ti wọn n gbe ka.

Iwadii tootọ

Ootọ ọrọ to wa nibẹ ni pe awọn irẹsi gogoro ti wọn to jọ lori ara wọn ni ẹka katakara ilu Abuja ko ni itẹlẹ pako kankan - wọn kanlẹ to awọn apo irẹsi sori ọra ni, eyi yat si nkan tawọn eeyan n ri ninu fọto ti wọn n pin kiri ori ayelujara.