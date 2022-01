Àjọ NAPTIP kílọ́ fún Òbí àti Alágbátọ̀ láti dẹ́kun fífi ọmọ ṣọfà

wákàtí kan sẹ́yìn

Àjọ NAPTIP kílọ́ fún Òbí àti Alágbátọ̀ láti dẹ́kun fífi ọmọ ṣọfà

Ajọ to n gbogun ti tita eeyan soko ẹru ni Naijiria ti orukọ wọn n jẹ National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP) lo ṣe ikilọ naa.