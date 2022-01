Ethiopia Civil War: : Ìyàn ń mú ní agbègbè Tigray torí ogun abẹ́lé, èèyàn 9m kò rí oúnjẹ jẹ

Awọn ọmọ ọwọ n ku nitori airi ounjẹ jẹ

A gbọ pe o ṣeeṣe ki ajọ red Cross ko awọn oogun wọ agbegbe Makelle fun igba akọkọ lati oṣu Kẹsan an ọdun to kọja.

Ajọ to n ri si ipese ounnjẹ lagbaye, WFP ni wọn nilo lati maa ko ọgọrun ọkọ ajagbe to kun fun ounjẹ lọ sibẹ lojoojumọ ki wọn to le tan iyan to n mu ni Tigray.