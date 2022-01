MKO Abiola death: Abdulsalami ní ìjọba kọ́ ló pa Abiola bí ọ̀pọ̀ ṣe gbàgbọ́

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Abdulsalami Abubakar ṣalaye bi MKO ṣe jade laye

Bi MKO Abiola se ku ree:

Bi a se tufọ fun mọlẹbi MKO Abiola ree:

Emi gan an fun ra mi ni mo di ọwọ ọkan lara awọn obinrin to wa ninu ẹbi Abiola to wa sí Abuja mu lati tu u ninu ki Susan Rice Amẹrika to gba a lọwọ mi lati rẹ ẹ lẹkun.