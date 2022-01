Yemi Osibanjo pàrokò ìkìlọ̀ ránṣẹ́ s'áwọn amofin àti adájọ́, ka ohun tó sọ

O fi ọrọ yi lede lasiko to n kopa nibi ayẹyẹ apejẹ ẹgbẹ awọn agbaọjẹ amofin ti won n pe ni: Body of Senior Advocates of Nigeria to waye nilu Eko.