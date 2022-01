JAMB PRO vs Ahmed Isah: Àwọn ọ̀rọ̀ kabiti tí wọn ní Ahmed Isah Brekete sọ sí alukoro JAMB rèé tó fí pè é lẹjọ́ bílíọ̀nù mẹ́fà Náírà

Alukoro ajo to n mojuto idanwo igbaniwole ile eko giga fun awon akekoo ni Naijiria ti gbe akoroyin Ahmad Isah lo sile ejo.

Alukoro ajọ to n seto idanwo igbaniwọle si fasiti ni Naijiria, Joint Admissions and Matriculation Board, Onimọ Fabian Benjamin ti wọ gbajugbaja sọrọsọrọ nii Ahmed Isa lọ sile ẹjọ.

Ahmed Isah ati ileesẹ iroyin Human Rights Radio to jẹ oludasilẹ rẹ ni Benjamin papọ pe lẹjọ ninu atẹjade kan to fi sita lọjọ Aiku.

Ogbeni Benjamin Fabian so pe iwa ibaniloruko je ni agbohunsafefe Ahmad Isah hu si oun lasiko to n seto kan lori afefe re iyen Human Right Radio nilu Abuja.