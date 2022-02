Obasanjo farm burnt: Iná jó oko Obasanjo to wà ní Benue, Ẹbọra Òwu bínú, Samuel Ortom ni kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ní kíá

Oko kan to jẹ ti aarẹ Naijiria tẹlẹ, Olusegun Obasanjo jona.

Ina ti jo oko Orchard Farm to jẹ ti aarẹ tẹlẹ ni Naijiria, Olusegun Obasanjo.

Oko naa to wa ni ilu Howe ni ijọba ibilẹ Gwer nipinlẹ Benue ni iroyin sọ pe o jona ni ọjọ Satide to kọja.

Oko ọhun to to ẹgbẹrun meji ati irínwó le ogún eeka ni Obasanjo gbin orisirisi eso si.

Bo tilẹ jẹ pe ko si ẹni to mọ nkan to fa ina ọhun, iroyin ti a ko ti i fidirẹ mulẹ sọ pe awọn eniyan kan to jẹ ọmọ ìlú lo dana sun nitori pe Obasanjo ko fun wọn ni nkan fun ilẹ wọn.