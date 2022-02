Akungba Akoko Accident: Ọkọ̀ ńlá míì tún ti ṣekú pa àkẹ́kọ̀ọ́ Fásitì Adekunle Ajasin ni Ondo, ohun tí a ms nípa rẹ̀ rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn akẹkọọ fasiti Adekunle Ajasin ni ipinlẹ Ondo ti bọ sori ori ayelujara lati bẹnu atẹ lu isẹlẹ ijamba ọkọ kan to waye lagbegbe ile ẹkọ wọn.

Gẹgẹ bi a ti se gbọ, ọkan ninu awọn akẹkọọ to ku yi n palẹmọ eto Isinru NYSC lẹyin to pari ẹkọ rẹ.

Wọn ni ki wọn sọ titi to kọja niwaju ile ẹkọ naa di onibeji ki wọn si wọ ilẹ titi to gba iwaju ile ẹkọ naa nitori pe o da firi walẹ pupọ.

O kere tan eeyan mẹjọ lo ba ijamba ọkọ yi lalẹ ọjọ to waye nigba naa lọhun.

Iroyin sọ pe tirela nla kan to ko simẹnti ni ijanu rẹ kọsẹ to si rọ lu awọn sọọbu itaja to wa ni tosi ibi tawọn akẹkọọ n gbe.