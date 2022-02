Hushpuppi: Wo ìdí tí ilé ẹjọ́ ilẹ̀ America fi sún ọjọ́ ìdájọ́ Hushpuppi síwájú

Ọdun 2020 ni ọwọ awọn ọlọpaa orilẹ-ede Dubai tẹ Hushpuppi nibi to n gbe.

Lati igba naa si lo ti wa ni ọgba ẹwọn nilẹ america fun ẹsun lilu jibiti lori ayelujara, eyi ti owo rẹ to miliọnu mẹrinlelogun Dọla.

Botilẹ jẹ pe ko sọ bi idajọ naa yoo sẹ lọ, Mrozek sọ pe wọn o le Hushpuppi kuro nilẹ America to ba fi pari ẹwọn rẹ.

Bawo ni ọwọ ṣe tẹ Hushpuppi?

Ki ọwọ to o tẹ, gbajumọ olowo ati onifaaji ni Ramoni Abass Hushpuppi lori ayelujara Instagram.

O ma n ṣafihan owo, aṣọ, ọkọ ati awọn dukia mii to ni.

Inu oṣu Kẹfa, ọdun 2020 ni ọwọ tẹ ẹ nilu Dubai, lẹyin ti wọn fi ẹsun kan an pe o n gbero lati ji ọpọlọpọ miliọnu Dọla nipa jibiti ori ayelujara.

Awọn onimọ nipa iwa ọdaran woye pe o sẹ e ṣe ki Hushpuppi lo to ogun ọdun ni ẹwọn, ti ile ẹjọ ba fi ri i pe o jẹbi awọn ẹsun ti wọn fi kan an.

Hushpuppi nikan kọ ni ọmọ Naijiria to n jẹjọ ẹsun jibiti ori ayelujara ni America.

Wọn fi ẹsun kan an pe o lu awọn eeyan kan ni jibiti owo to to miliọnu mọkanla Dọla.