Lagos task force: Awakọ̀ dáná sun ara rẹ̀ lẹ́yìn tí 'task force' gbẹ́sẹ̀lé ọkọ̀ rẹ̀

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Iroyin ni iṣẹlẹ naa waye lasiko ti awọn oṣiṣẹ igbimọ amuṣẹya ileeṣẹ to n ri si irinna ọkọ oju popo, task force, n mu awọn ọkọ kan nitosi papakọ ofurufu.

Awakọ naa, ti ọkọ rẹ wa lara awọn ti wọn gbẹsẹle kọ jalẹ fun awọn oṣiṣẹ igbimọ naa, amọ lẹyin ti wọn kọ lati tẹti si ohun to n sọ, o gbe epo bẹntiro, o daa le ara rẹ lori, o si fi ina si.

O ni "Lasiko ti awọn 'task force' lọ mu awọn ọkọ to n na agbegbe papakọ ofurufu, wọn mu awọn ọkọ akero kan amọ awọn awakọ kan ba wọn fa wahala."

"Nigba ti wọn n ba iṣẹ wọn lọ ni ọkan lara awọn awakọ naa da epo bẹntiro si ara rẹ lori, to si ṣana si."

Ẹlomiran to n gbe lagbegbe ọhun to pe ara rẹ ni Kudirat sọ fun awọn akọroyin pe awakọ naa ko tii san owo ọkọ ọhun tan ki o to ko sọwọ awọn 'task force.'