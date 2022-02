Pasuma sacks manager: Ohun tí a mọ̀ nípa ìjà tó ń wáyé láàrín Pasuma àti 'Manager' rẹ̀ rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ wa lọwọ sọ pe ija kan ti bẹ silẹ laarin gbajugbaja olorin Fuji, Wasiu Alabi Pasuma, ati alakoso rẹ, Mathew Ajiboye, ti ọpọ mọ si Mathew Ididowo.

Gẹgẹ bii ohun ti a gbọ, ija naa ko ṣẹyin ọrọ owo kan to yẹ ki ididowo fi ṣọwọ si Pasuma ṣugbọn ti ko ṣe bẹẹ.

Iroyin ni Pasuma n mura lati ṣe awọn akanṣẹ iṣẹ kan, eyii to nilo owo fun, amọ nigba to bere owo lọwọ alakoso rẹ ọhun, alakoso ko ri owo gbe silẹ, bẹẹ si ni ko ṣalaye bi owo Pasuma to wa nmi ikawọ rẹ ṣe poora.