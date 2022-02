2023 Presidential Election: Wo Ìyá ẹni ọdún 102 tó fẹ́ díje du ipò Ààrẹ Naijiria lọ́dún tó ń bọ̀

Oun naa si ni oludasilẹ ẹgbẹ 'Voice for Senior Citizens of Nigeria' eyii to jẹ ẹgbẹ to n ja fun ẹtọ awọn arugbo ni Naijiria.