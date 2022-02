Sotitobire: Ẹ wá wo ohun t'Ọ́lọ́run ń ṣe ní ìjọ mi lẹ́yìn tí mo bọ́ ní ẹ̀wọ̀n gbére tẹ́ẹ tì mí lọ

Ṣe ni ero n wọ kẹtikẹti ninu agbala ile ijọsin Pasitọ Alfa Babatunde Sotitobire ni ilu Akure, ipinlẹ Ondo nibi to ti ṣagbekalẹ isin orin iyin ọlọgọrun un ọjọ.

Ninu gbọngan ijọ naa eyi to jẹ ile akọku latari iṣẹlẹ bi awọn ọdọ ilu ṣe dana sun Ṣọọsi naa ni ọdun bii meji sẹyin lasiko ti iroyin gbode kan pe ọmọ ọdun kan nni, Gold Kolawole dede di awati ninu ijọ rẹ lasiko ti isin n lọ lọwọ.

Iṣẹlẹ yii nigba ti wọn fa a lọ fa a lọ fa a bọ laarin ijọ Sotitobire, idile Gold Kolawole to fi mọ ijọba ipinlẹ Ondo pada di ero ẹwọn gbere lẹyin atimọle ọpọlọpọ ọjọ ṣaaju idajọ.

Ariwo sọ nigba ti wọn dajọ ẹwọn gbere fun Pasitọ Sotitobire latẹnu awọn alatilẹyin rẹ atawọn to tako iwa ati iṣẹ iranṣẹ rẹ.

Ko pẹ pupọ lẹyin ọdun meji ni iroyin tun pada jade pe wọn ti da Sotitobire silẹ lẹwọn wi pe ko jẹbi ẹsun iditẹ ji ọmọ gbe ti wọn fi kan an mọ.

Ninu fidio kan to jade sori ayelujara ninu eyi to ti n ba gbajumọ olorin Lanre Teriba ti ọpọ mọ si "Atorise" to pe lati wa kọrin ninu isin naa sọrọ, o ni: