Police Seargent dies in Ogun: Kí ni Sajẹ́ńtì Ọlọ́pàá lọ ṣe nílé gómìnà Ogun tẹ́lẹ̀ tó tẹ́rí gba ikú?

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Nigba to n ṣàlàyé nípa iṣẹlẹ náà to waye lọjọ Abameta to kọjá, Oyeyemi ṣàpèjúwe ikú Sajẹnti yìí gẹgẹ bii eyi to ṣèèṣì to sì lè sẹlẹ si ẹnikẹni.