Ned Nwoko Vs Jaruma: Ọ̀rọ̀ Kayamata yìí tún dá Hauwa Saidu to ń amárajípépé fún ìbálòpọ̀ padà sẹ́wọ̀n

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Adajọ agba ile ẹjọ naa, Ismail Abdullahi Jibrin ninu idajọ rẹ sọ pe ki awọn ọlọpaa tun pada lọfofin mu Jaruma ti wọn ti da silẹ pada ki wọn si fi si ẹwọn to wa ni Suleja titi di ọjọ Kẹtadinlogun oṣu Kẹta ọdun 2022 ti wọn sun igbẹjọ si.

Adajọ naa fi ibinu han nipa bi Jaruma ati agbẹjọro rẹ ṣe kọ lati yọju si ile ẹjọ ti wọn ko si ran aṣoju kankan leyi to jẹ wipe adajọ ti kọkọ da ẹjọ naa duro pẹlu ero pe wọn n bọ, agbẹjọro kan tun bẹ ile ẹjọ naa ki wọn tun fun wọn ni akoko diẹ, adajọ tun duro fun o le ni wakati meji ko to wa di pe o dajọ, koda wọn o tun ko firi wọn lẹyin igba naa.

Jaruma ni oun ko jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an, agbẹjọro rẹ si beere fun gbigba beeli.

Ile ẹjọ fọwọ si gbigba beeli rẹ ni ọjọ Kejidinlọgbọn oṣu Kini ọdun 2022 lẹyin to ti lo ọjọ mẹ́rin lẹwọn.

Lasiko yii, Jaruma tilẹ fi fidio sita lati fi oko ọrọ ranṣẹ si awọn ọta rẹ to ni wọn ti oun lọ sẹwọn to si tun pada lọ pin ounjẹ atawọn nkan elo fawọn iyalọmọ to ni oun pade lẹwọn ti iya n jẹ.