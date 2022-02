Wife kills husband with hot water: Bí ọwọ́ ṣe tẹ ìyàwó tó pa ọkọ ní Ogun rẹ̀ nìyí

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Ninu atejade ti agbenuso Ọlọpaa Ìpínlẹ̀ Ogun, Abimbola Oyeyemi fọwọ́ si, alaye tí ẹni to jẹ aburo oloogbe wa ṣe ni agọ wọn tó wà ní agbègbè Lafenwa, Abeokuta ni pé iṣẹlẹ náà sẹlẹ ni ọjọ Kejila Oṣù Kejì ọdun 2022 nígbà tí afurasi naa ni aawọ ranpẹ pẹlu ọkọ rẹ .

Ó ṣàlàyé pe Arabinrin Ramota se omi gbigbona lori ina to si da a le ọkọ rẹ to n sun lọwọ lasiko naa lára èyí to fa ọpọlọpọ ipalara sii lara.