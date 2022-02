Russia and Ukraine war: À ń kojú ìdẹ́yẹs;i lẹ́nu ibodè EU - àwọn ọmọ Naijiria ké gbàjarè láti Ukraine

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn ọmọ bibi ilẹ Afrika to n gbiyanju lati fi orilẹ-ede Ukraine silẹ ti ke gbajare lẹyin idẹyẹsi ti wọn n dojukọ lẹnu ibode ati wọ ilẹ EU.

Ọmọ Naijiria kan to n kẹkọọ nipa imọ iṣẹgun ni fasiti Kharkiv, Ruqqaya, sọ pe oun fẹsẹ rin fun wakati mọkanla lorumọju ki oun to de Medyka-Shehyni, to jẹ ibode Poland amọ wọn ko jẹ ki oun wọle.