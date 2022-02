Osun 2022 APC primaries: Mi ò ní ìkùnsínú sí àwọn tó bá mi du àṣíá ìdíje gómìnà ní APC- Oyetola

Awọn Oludije mẹta lo du asia naa - Gomina Oyetọla to wa lori ipo naa lọwọ to n du saa keji; Moshood Adeoti ti igun to wa kẹyin gomina aba, Rauf Arẹgbẹṣọla fa kalẹ; Lasun Yussuff to f'igbakanri jẹ igbakeji olori ile igbimọ aṣofinṣoju.