Sunday Igboho: Ìjọba àpapọ̀ ń fẹ́ kí ilé ẹjọ́ da ìdájọ́ tó ní kí DSS fún Igboho ní ₦20b nù

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Ijọba apapọ ti pe ẹjọ kotẹmilọrun tako idajọ ile ẹjọ giga ipinlẹ Oyo to ni ki ajọ ọtẹlẹmuyẹ DSS san ogun biliọnu naira fun oloye Sunday Igboho.

Ọjọ kẹtadinlogun, oṣu Kẹsan an, ọdun 2021 ni adajọ A.I Akintola da ẹjọ naa nilu Ibadan.

Ninu ẹjọ naa ti wọn pe niwaju ile ẹjọ kọtẹmilọrun to wa niluu Ibadan, ijọba apapọ sọ pe idajọ naa ko tẹ oun lọrun.

Awọn to pe ẹjọ naa ni adajọ agba Naijiria, Abubakar Malami, ati ajọ DSS.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Yomi Aliyu tii se agbẹjọro fun Sunday Igboho, lo fidi ọrọ naa mulẹ fun BBC Yoruba.

Wọn ṣe akọsilẹ koko mejidinlogun to jẹ idi ti ile ẹjọ kotẹmilọrun naa ṣe gbọdọ da ẹjọ naa nu.

Awọn idi ti ijọba apapọ ṣe fẹ ki ile ẹjọ kọtẹmilọrun da idajọ naa nu

Wọn ni DSS ko tẹ ẹtọ Igboho loju bi wọn kọlu ile rẹ, ati pe ọrọ rirun ni ọrọ ti agbẹjọro Igboho sọ pe wọn da alaafia rẹ̀ laamu bi oṣiṣẹ DSS kan ṣe yinbọn soke ninu ile rẹ, eyii to fa orule ile naa ya.

Wọn si lo yẹ ki DSS jẹ ki awọn alabasiṣẹ Igboho yẹ ara wọn wo, ki wọn to yabo ile rẹ.

Ijọba apapọ wa tẹsiwaju pe idajọ ile ẹjọ giga naa ko lẹsẹ nilẹ nitori ẹlẹri Igboho to sọrọ tako DSS nile ẹjọ naa, iyẹn Hamza Bashiru Ariyo, ko mọ ohun to n sọ, ati pe bo ṣe jẹri ọhun gan ko munadoko to.