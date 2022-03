Victor Akinwa tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé o gún orí bàbá rẹ̀ nínú odó ti kó sí gbaga ọ́lọ́pàá ní Ondo

Ondo killing: Ilé ẹ̀jọ́ ni Akure ti ni ki Victor Akinwa sì wà ní àhámọ́ títí ìwádìí lórí ikú bàbá rẹ̀ á fi parí

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Olorun ma fun eda ni ọmọ to maa gbẹ̀mi rẹ̀ ni adura ti ọ́pọ́ n gba lẹ́yin ti iroyin iku Justus jade.

Ile ejo majisireeti kan ni ilu Akure ni ipinle Ondo to wa ni guusu iwo oorun Naijiria ti pase pe ki wọ́n fi Victor Akinwa si ahamọ́.

Victor Akinwa ni eni odun metalelogun to n se ise gẹrigẹri fun awọn eeyan ni agbegbe Basic Road ni Idanre.

Ogbeni Obadasa Ajiboye to je agbejoro fun ileese olopaa lori esun naa ni pe Victor la ọmọ odo mọ́ baba rẹ̀ Justus lori ni ojo kokanlelogun, osu kokanla to koja ni eyi to si pada ja si iku fun Justus.