Fake news Ukraine and Russia crisis: Wo àwọn ìròyìn òfégè tó ń jáde nítori ogun Russia àti Ukraine

wákàtí 5 sẹ́yìn

Aworan ọmọdebinrin kan, ti wọn ni o jẹ ọmọ orilẹ-ede Ukraine to n koju ọmọ ogun ilẹ Ressia ti bẹrẹ si n fa ori ayelujara ya ni Naijiria bayii.

Amọ ṣe lootọ ni ọmọ naa jẹ ọmọ orilẹ-ede Ukraine to si n gbena woju ọmọ ogun ilẹ Russia nitori bi Russia ṣe gbe ogun ka orilẹ-ede rẹ mọle?

Tani ọmọdebinirin yii ati jagun-jagun naa?

Ahed jẹ ọmọ ọdun mọkanla nigba ti wọn ya aworan naa lọdun 2012, nibi to ti n koju ọmọ ogun orilẹ-ede Israel.

Bo tilẹ jẹ pe o ṣoro diẹ lati fidi rẹ mulẹ pe aworan naa ki ṣe lati Ukraine, amọ irufẹ aṣọ ti ọmọ naa wọ, to fi mọ bi oju ọjọ ṣe ri ninu aworan ọhun fi han pe kii ṣe Ukraine ni wọn ti ya aworan naa.

Vitali Klitschko gbe ibọn lọwọ loju ogun

Aworan miran to ti n milẹ titi ni Naijiria ni ti abẹsẹkubiojo to tun jẹ gomina ilu Kiev, ni Ukraine, Vitali Klitschko to gbe ibọn lọwọ.