MC Oluomo, ilá rẹ fẹ́ máa ga ju onírè lọ - NURTW

Ẹgbẹ́ NURTW fẹ̀sùn kan MC Oluomo, wọn ni ìṣesí àti ìhùwàsí rẹ̀ tako òfin ẹgbẹ́

wákàtí kan sẹ́yìn

Nnkan ko dan mọran laarin awon adari apapọ ẹgbẹ ọlọkọ ero ni Naijiria, NURTW ati Ọgbẹni Musiliu Akinsanya ti ọpọ mọ si MC Oluọmọ to jẹ alaga ẹgbẹ NURTW nipinlẹ Eko.

Rugudu to n lọ laarin igun mejeeji yii jẹyọ ninu lẹta kan ti olu ileeṣẹ naa kọ si MC Oluọmọ pẹlu ẹsun pe ila rẹ fẹ maa ga ju onire lọ.

Olu ileesẹ ẹgbẹ awakọ ero NURTW koro oju ninu iwe naa si bi MC Oluọmọ ṣe da ofin ẹgbẹ naa danu ninu eyi ti wọn ni wọn ti fi too leti pe Alhaji Azeez Abiọla ni alaga tuntun fun ẹgbẹ awọn oni kẹkẹ Marwa labẹ ẹgbẹ NURTW ni ipinlẹ Eko.

O ni pe kaka ko tẹle ofin ẹgbẹ lẹyin ipade ti wọn ba oun atawọn ọmọ igbimọ NURTW nipinlẹ Eko se lọjọ kẹsan an, osu keji ọdun 2022, nṣe ni Oluọmọ "bẹrẹ si ni ko awọn tọọgi rẹ lọ dun mọhuru mọ alaga tuntun ti wọn ṣẹṣẹ yan fawọn oni kẹkẹ marwa naa."

Bakan naa ni wọn tun fi ẹsun kan an pe o kọ lati fa iṣakoso ileeṣẹ ẹgbẹ NURTW to wa lagbegbe Abule Ẹgba le igbimọ alakoso fidihẹ to wa fun awon omikẹkẹ Marwa lọwọ.