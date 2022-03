Abeokuta Leme ritual murder: Adájọ́ ní kí wọ́n fi Tọkọtayà tí wọ́n ka ẹ̀yà ara mọ́ lọ́wọ́ sí ọ̀gbà ẹ̀wọ̀n ní Obafemi Owode

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Adajọ ile-ẹjọ giga t'ipinlẹ Ogun to wa lagbegbe Iṣabọ niluu Abẹokuta ti paṣẹ pe ki wọn fi ọkọ at'iyawo kan ti wọn ka ẹya ara eeyan mọ lọwọ lagbegbe Lẹmẹ niluu Abẹokuta, ipinlẹ Ogun pamọ si ọgba ẹwọn to wa ni Ọba, ijọba ibilẹ Ọbafẹmi Owode.Ọjọbọ ti i ṣe Tọside, to kọja yii ni Onidajọ I. O. Abudu paṣẹ naa wi pe ki Kẹhinde Ọladimeji, ẹni ọdun mẹtalelogoji ati Adejumọkẹ Raji, ẹni ọdun marundinlọgbọn lọ maa gbadun ara wọn, titi igbẹjọ miran yoo fi waye.